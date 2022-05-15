شؤون فلسطينية

أبو رامي.. جرح غائر عمره (74عاماً) وما زالت العودة قراره

أبو رامي.. جرح غائر عمره (74عاماً) وما زالت العودة قراره
توضيحية
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة 
في لحظة غدرٍ من كيانٍ جاء ليسلب حقوق شعبٍ آخر، كسرة قلب عبرت عنها أربعة وسبعون عاماً من الظلم والتهجر والترحيل، حياة ربما قاسية لا تفي بمعاناة عايشها أهلها، تاريخ ممزوج بالحسرة والألم يستوطن عقل ووجدان كل فلسطيني وعربي.

حكاية لألمٍ لا يزول وجرحٍ لم يُشفَ، يتحمل ألمه الفلسطينيون في كل لحظة؛ لأنّهم ذاقوا كل معاني الأسى وهُم يُشاهدون بيوتهم تُهدم وأراضهم تُسلب ومزارعهم مستباحة، كما استبيحت المقدسات الإسلامية في القدس وأصبحت في يد الاحتلال.

بتجاعيد تغزو وجهه وتعبر عن ملامح القسوة والالم التي عايشها يروي العم أبو رامي تفاصيل حضر مشاهدها بفيلم سينمائي كان هو وعائلته أحد شخصيات ذلك الفيلم واقع أشبه بالكابوس، لحظات تذكرها سكين تضرب القلب فينزف ذلك الجرح الذي لم يلتئم بعد.


الخامس عشر من أيار/ مايو من العام 1948 كان الوقت ربيعا ونفحاته تختلج الأضلاع من نعومة ملمسها، إلا أن هذا الشعور بالطمأنينة وبحسب ما حكى العم أبو رامي لـ"دنيا الوطن" لم يكتمل إلا لسويعات ولحظات قليلة.

حيث يقول أبو رامي:" كنا كاعدين حول الدار أنا وجاري أبو عمر، وكان أبو محمد يركض خلف الصغار يلاعب فيهم، هيك كانت العادة أيام البلاد، نتجمع كل عشر بيوت حول بعض نتخرف "نحكي" مع بعض ونسولف "دردشة" كنا نسمع أخبار الفدائيين، وشو بصير على الجبهة "مكان الحرب".

وأضاف:" كانت المعركة بين الفدائيين والبريطانيين وما حد بعرف أن المعركة رح تنقلب "زي ما انقلب السحر على الساحر" كان الفدائيين معهم خرطوش"سلاح صغير" وبنادق ويقاتلوا فيها ما كان بالقرى حد غير الختايرة والاولاد الصغار كل الشباب كانت على الجبهة.

لحظات قسمت ظهر البعير من حدتها الأخ يشيع أخاه وسلاحه على كتفه، لا ينتظر تغسيله هي قبلة وداع تطبع على جبينه، "كنا بالبيوت والناس حولنا نسمع الراديو "المذياع" ونعرف فلان مات أو أصيب من المذيع ونركض عند أهلهم نواسي فيهم، وكنا فاكرين الجيش العربي معنا بس ما حد بدافع عن حد".


  انقطعت أخبار الفدائيين على الثغور وجاءت البشارة بفوز الجيوش العربية وانتصارهم على البريطانيين ولكنها الحرب خدعة وخديعة تمت خلالها تصفية الجميع إلا من أفلت بروحه.

وتابع حديثه: "ما بنعرف شو صار بالضبط بس ما شفنا الا الجيش داخل علينا وبضرب وبكسر وناس ماشية وناس راكبة على الدبابات، وما برحموا حد مين ما شافوا بضربوه أو بقتلوه".

"هسا الكل صار يهرب وما حد يبحث عن حد، مين ما تشوف قدامك تمسكه بايدك وانت هارب، تلتفت وراك "خلفك" تدور على أولادك ومرتك "زوجتك" تحتضن فيهم عشان "حتى" ما يضيعوا والناس كلها بتركض والشاطر الي بنجوا".

لحظات حبست فيها الأنفاس على غير العادة فالسمر والسهر والحب والالفة لم يعد لها مكان في مشهد مهيب لم تشهده البشرية من قبل يوضحه العم أبو رامي قائلاً:" اااااه يا بنتي كنا نركض وبسرعة كبيرة الخوف هو الي حكم السرعة شيء ولا عمره الواحد "الشخص" فكر فيه بالمنام مش يعيشه على أرض الواقع".



وأردف أبو رامي مستطرداً حديثه:" بقينا نركض لمسافات طويلة ناس راحت على الأردن وناس راحت على الضفة وفي نزل على غزة وناس على سوريا الي "الذي" كان قريب من مكان ينزل فيه، ويعسكر بالخيم "الخيام" هناك".

وكأن حياته وقفت عند تلك اللحظة سكت لبرهة من الزمن امتدت دقائق وطأطأ رأسه يواري دمعات سقطت من عينيه على أرض وطن تركها خلفه واستوطنها أعداؤه، بحجج واهية لا تمد للواق بأي صلة.

مسح دمعاته الخجلة بأنامله الخشنة ونظر إليها و:" شايفة هذه اليد كنا ببلادنا نزرع ونأكل من الزرع، ما كان في شيء اسمه شراء، كنا نحفر الأرض والطين باينا باستخدام الفأس والمنجل، كانت البلاد فيها خير المي "الماء" كان يجي "يأتي" من الترعة "عين ماء، ويوزع على الكل ومن ينقص عليه يأخذ من جاره.

وأضاف: "داري كانت دار جاري ودار جاري داري ما في شيء خاص بأحد، كل البيوت كانت مفتوحة لبعض عرس في القرية ببيت فلان هو عرس القرية كلها، ويبعد عنك الشر العزاء واجب أهل الميت ضيوف فيه ما بعرفوا عنه شيء، وإذا في شخص مريض الكل يركض عشان "حتى" يعالجه".


مياه صرف صحي تحت الخيام وعلى الأغطية، تلتحف الحشرات أسوار الخيام التي أقيمت من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على أنها لوقت محدد وفترة بسيطة لن تتعدى الأيام.

غصة علقت في صدره بجانب مفتاح بيته الذي أخذه عندما خرج منه مع نفس عميق يخرج بكلمات :" قالوا النا اقعدوا هان أسبوع ورح ترجعوا ع بيوتكم وجابوا "احضروا" أغطية وملابس ووزعوها على الناس، وبنوا حمام في كل المخيم الناس تفوت فيه بالدور، ووقت الاكل نقف كل واحد في بيده صحن ويحطوا "يسكب" النا فيه عدس، فريكة، فاصوليا بيضاء ورز".

" كل الوعود كانت بأسبوع ثم العودة وتلاها شهر وشهرين وعام حتى بلغنا العام الرابع بعد السبعين واحنا بنستنا نرجع ورح نضل نستنا ليوم ما نرجع طول والمفتاح معنا والعودة النا قريبة وما رح نتخلى عنها لو شو ما صار العرب مش من اليوم خانت فلسطين من زمان من أيام 1947 من قرار التقسيم واحنا بنعاني" هذه الكلمات والحروف خرجت من فم العم أبو رامي بعدما سالته هل ستعود إلى أسدود؟.

وتابع:" فلسطين طول عمرها تقاوم المحتل من ثورة البراق والقسام والاضراب العام والكتاب الأبيض وأيام الحسيني، وقرار التقسيم والنكبة عام 1948، والنكسة عام1967، ولليوم ورح تقاوم لحتى التحرير والعودة لديارنا ما رح نتخلى عن أرضنا تركناها مرة وما رح نتركها مرة ثانية".

لم يترك لي المجال لسؤاله وقاطعني قائلاً:" شوفي يا بنتي عندما خرجنا من بلادنا وأراضينا لم نكن نعلم أنه سيحل بنا ما نقاسيه اليوم، لكن بقسم الك وعن كل المهجرين أن ما رح نترك أرضنا إلهم ولو الأمر بدو يتكرر بموت ولا بطلع من داري وأرضي والجيل الذي راهن عليه الاحتلال بالنسيان لن ينسى وهو من سيعود ويحرر الأوطان".


أخبار ذات صلة

اعتقالات في الضفة ومواجهات مع الاحتلال في القدس

اعتقالات في الضفة ومواجهات مع الاحتلال في القدس

حماس تصدر بياناً في الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية

حماس تصدر بياناً في الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية

في الذكرى الـ74 للنكبة.. تفاصيل البلاد لم ترحل في ذاكرة لاجئ فلسطيني

في الذكرى الـ74 للنكبة.. تفاصيل البلاد لم ترحل في ذاكرة لاجئ فلسطيني

حماس تُعلق على كشف الاحتلال هوية واسم ضابط قُتل بقطاع غزة عام 2018

حماس تُعلق على كشف الاحتلال هوية واسم ضابط قُتل بقطاع غزة عام 2018

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الأحد

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الأحد

سلفيت: إصابات بالاختناق خلال اقتحام مستوطنين قرية حارس

سلفيت: إصابات بالاختناق خلال اقتحام مستوطنين قرية حارس

الكشف عن هوية وصورة ضابط إسرائيلي قُتل بعملية سرية بقطاع غزة عام 2018

الكشف عن هوية وصورة ضابط إسرائيلي قُتل بعملية سرية بقطاع غزة عام 2018

بيت لحم: الاحتلال يعتدي بالضرب على عائلة من قرية المنية

بيت لحم: الاحتلال يعتدي بالضرب على عائلة من قرية المنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تصدر بياناً في الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية

حماس تصدر بياناً في الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية

صور.. الرئيس عباس يمنح الشهيدة أبو عاقلة نجمة القدس من وسام القدس

صور.. الرئيس عباس يمنح الشهيدة أبو عاقلة نجمة القدس من وسام القدس

أبو عرة يدعو لـ &#34;شدّ الرحال للأقصى&#34; وحمايته من مخططات الاحتلال

أبو عرة يدعو لـ "شدّ الرحال للأقصى" وحمايته من مخططات الاحتلال

شاهر سعد: النكبة هي حكاية العامل الفلسطيني أيضا

شاهر سعد: النكبة هي حكاية العامل الفلسطيني أيضا

ناصيف يدعو لـ&#34;شد الرحال للأقصى&#34; غدًا لإفشال مخطط اقتحامه

ناصيف يدعو لـ"شد الرحال للأقصى" غدًا لإفشال مخطط اقتحامه

الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله في قرية التبان جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله في قرية التبان جنوب الخليل

حركة &#34;فتح&#34; في مصر تحيي الذكرى الـ 74 لنكبة فلسطين

حركة "فتح" في مصر تحيي الذكرى الـ 74 لنكبة فلسطين

&#34;الخارجية&#34; تحذر من دعوات منظمات إسرائيلية لاقتحام الأقصى غدًا

"الخارجية" تحذر من دعوات منظمات إسرائيلية لاقتحام الأقصى غدًا

منوعات

أنغام تتعرض لوعكة صحية قوية وترقد على سرير المستشفى

أنغام تتعرض لوعكة صحية قوية وترقد على سرير المستشفى

الفنانة يسرا تنشر آخر صورة جمعتها بالشهيدة شيرين أبو عاقلة

الفنانة يسرا تنشر آخر صورة جمعتها بالشهيدة شيرين أبو عاقلة

شاهد: مشهورة تعرض الزواج على أدهم نابلسي على الهواء مباشرة

شاهد: مشهورة تعرض الزواج على أدهم نابلسي على الهواء مباشرة

شاهد: ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلادها بأصغر قالب كيك

شاهد: ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلادها بأصغر قالب كيك

طريقة مروعة..الكشف عن تفاصيل انتحار المغنية الأمريكية الشهيرة ناعومي جود

طريقة مروعة..الكشف عن تفاصيل انتحار المغنية الأمريكية الشهيرة ناعومي جود

مشاهير الفن ينعون رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

مشاهير الفن ينعون رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

بطن حمو بيكا المنتفخ يثير الاستغراب والدهشة..إليكم القصة

بطن حمو بيكا المنتفخ يثير الاستغراب والدهشة..إليكم القصة

شاهد: سعد لمجرد يشعل إنستغرام في وصلة رقص غريبة

شاهد: سعد لمجرد يشعل إنستغرام في وصلة رقص غريبة

لأجل شيرين أبو عاقلة..إليسا تهاجم إسرائيل

لأجل شيرين أبو عاقلة..إليسا تهاجم إسرائيل

شاهد: بطلة مسلسل فاتن أمل حربي تعلن خطوبتها

شاهد: بطلة مسلسل فاتن أمل حربي تعلن خطوبتها

عربي

الصومال: الشرطة تفرض حظراً للتجول في مقديشو قبيل انتخابات الغد

الصومال: الشرطة تفرض حظراً للتجول في مقديشو قبيل انتخابات الغد

السعودية.. تنفيذ حكم القتل &#34;تعزيرا&#34; بحق مواطن يمني لتخابره مع الحوثيين

السعودية.. تنفيذ حكم القتل "تعزيرا" بحق مواطن يمني لتخابره مع الحوثيين

القوات العراقية تداهم عناصر من &#34;تنظيم الدولة&#34; داخل كهف

القوات العراقية تداهم عناصر من "تنظيم الدولة" داخل كهف

انتخاب محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات

انتخاب محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات