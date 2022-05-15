سلفيت: إصابات بالاختناق خلال اقتحام مستوطنين قرية حارس













هذا ويصعد الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من وتيرة الأحداث بدءاً من تهديداته باقتحام الأقصى إلى قيامه بحملات اعتقال ومداهمة في مختلف مناطق الضفة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية حارس غرب سلفيت.ووفق المصادر، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، خلال عملية الاقتحام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.