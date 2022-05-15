الكشف عن هوية وصورة ضابط إسرائيلي قُتل بعملية سرية بقطاع غزة عام 2018

رام الله - دنيا الوطنكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن هوية الضابط الذي قُتل خلال العملية العسكرية السرية التي نُفذت في قطاع غزة، عام 2018.قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "سُمح بنشر اسم وصورة الضابط في الجيش المقدم محمود خير الدين (41 عاماً)، حيث عمل قائداً في وحدة العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وقُتل خلال نشاط عملياتي سري في قطاع غزة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018".وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية آنذاك، عن استشهاد سبعة مواطنين، بينهم القيادي البارز في كتائب القسام نور بركة، فيما قُتل ضابط إسرائيلي برتبة (لفتنانت كولونيل) وأصيب آخر وفق المصادر الإسرائيلية.يشار إلى أن كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أصدرت بياناً في 12 من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أكدت فيه أن "قوةٌ خاصةٌ تسللت في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خانيونس، واغتالت القائد في الكتائب نور بركة".وأضافت: "بعد اكتشاف أمرها (القوة الخاصة) وقيام مجاهدينا بمطاردتها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي، وقام بعمليات قصفٍ للتغطية على انسحاب هذه القوة، ما أدى لاستشهاد عددٍ من أبناء شعبنا".وفي الرواية الإسرائيلية، قال المتحدث باسم الجيش آنذاك: إن "عملية القوة الخاصة في عمق القطاع لم يكن هدفها الاختطاف أو الاغتيال، حيث قام الجنود بمعركة شرسة تمكنوا فيها من القضاء على التهديد، ونجحوا في الهروب في عملية معقدة،".وكشفت قناة (الجزيرة)، في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019، تفاصيل جديدة تعرض لأول مرة حول تسلل قوة إسرائيلية خاصة شرقي مدينة خانيونس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.وكشف برنامج "ما خفي أعظم"، أدلة وصور ووثائق خاصة بالوحدة الإسرائيلية الخاصة، كما عرض البرنامج تفاصيل الاشتباك، الذي جرى بين عناصر كتائب القسام، وتلك الوحدة المتسللة.وقال أحد مقاتلي كتائب القسام، الذين تصدوا للقوة الإسرائيلية الخاصة: "تحدثت مع القوة الإسرائيلية الخاصة، وقال أحد أفرادها إنهم جاؤوا لزيارة قريب لهم، لكن الشهيد "نور بركة شك فيهم واستدعى الأمن".وأشارت كتائب القسام، إلى أن القوة الإسرائيلية الخاصة استخدمت هويات مزورة لعائلة فلسطينية حقيقية، ولديها نفس الباص الذي استخدمته القوة، ولفتت إلى أن "قوة إسرائيلية ثانية، كانت ترقب ما يحدث مع القوة الإسرائيلية التي استجوبناها، واستمر التحقيق معهم لـ 40 دقيقة".ونوه أحد مقاتلي كتائب القسام، إلى أنه "أثناء استجواب القوة باغتونا بإطلاق النار، واستشهد القائد نور بركة، وأحد مساعديه، وأصبت بعد إطلاقي الرصاص تجاه القوة، وإصابة قائدها، وبدأت عملية المطاردة".وكشفت كتائب القسام، أن القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت لغزة، حاولت زرع جهاز تجسس على اتصالات المقاومة.وأضافت أن منظومة تجسس متطورة، جرى كشفها، زرعت على خط الاتصال السري للقسام بالزوايدة في المحافظة الوسطى، قبل عام ونصف، حيث زرع الاحتلال عبر عملائه جهاز تجسس مرتبط بغرفة مفخخة وتم كشفها.