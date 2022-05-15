شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض ملموس على درجات الحرارة
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوبة أحيانا وتكون الرياح مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا  إلى صاف ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأربعاء، صافياً بوجه عام ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-12 24-14 26-14 بيت لحم 24-12 24-14 26-14
رام الله والبيرة 23-11 23-13 25-13 طولكرم 26-16 26-17 28-17
نابلس 25-13 25-15 27-15 قلقيلية 26-16 26-17 28-17
جنين 27-14 27-16 29-16 سلفيت 24-12 24-14 26-14
طوباس 28-15 28-17 30-17 روابي 25-13 25-15 27-15
الخليل 23-11 23-13 25-13 غزه 25-17 25-18 27-18
أريحا 31-18 31-20 33-20 خانيونس 25-17 25-18 27-18
الأغوار الشمالية 29-16 29-18 31-18 رفح 26-16 26-17 28-17

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