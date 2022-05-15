تلبية لدعوات "جماعات الهيكل".. مستوطنون يبدأون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى









رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حماية من شرطة الاحتلال.ويأتي ذلك في وقت رفعت فيه شرطة الاحتلال، حالة التأهب، وعززت من قواتها في القدس، استعدادا لأحداث ذكرى النكبة.ودعت ما تسمى هيئة مقر منظمات الهيكل، المستوطنين للتوافد لاقتحام المسجد الأقصى اليوم الأحد من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً.وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، دعوات الجمعيات الاستيطانية وما يسمى اتحاد منظمات جبل الهيكل لاقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى المبارك وباحاته غدا، بهدف حشد أوسع مشاركة في تلك الاقتحامات في فترتي الصباح ومنتصف النهار.واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، هذه الدعوات إمعان إسرائيلي في تكريس الاقتحامات كأمر مفروض بالقوة على واقع المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، وهو ما يكذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على الحفاظ على الوقع القائم في المسجد وعدم تغييره، ما يبين من جديد ان تكريس التقسيم الزماني والاقتحامات الاستفزازية هي سياسة رسمية إسرائيلية تتم بحماية شرطة الاحتلال وقواته، وان التعريف الإسرائيلي للوضع القائم يشمل تكريس تقسيم المسجد زمانيا.وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات الاستفزازية العدوانية، واعتبرتها امتدادا لسياسة التصعيد الإسرائيلية، وتحذر من مخاطرها على ساحة الصراع خاصة تداعياتها ونتائجها التخريبية على الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة.في السياق، قالت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: إن "دعوات ما يسمَّى جماعات الهيكل الصهيونية المتطرّفة باقتحام المسجد الأقصى غداً الأحد، في ذكرى النكبة، وسماح سلطات الاحتلال بذلك، تصعيدٌ خطير، واستفزازٌ لمشاعر شعبنا وأمّتنا، ودفعٌ إلى صدام مفتوح يتحمَّل الاحتلال الصهيوني تبعاته كاملة".وشددت الحركة على أنَّ "تكرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، ما هي إلا محاولات يائسة لن في تفلح في فرض أمر واقع، وتغيير حقائق التاريخ بأنَّ المسجد الأقصى فلسطيني عربي إسلامي، كان وسيبقى، ولن تستطيع كلّ سياسات الاحتلال العدوانية فرض التقسيم الزماني أو المكاني فيه، ونؤكّد أنَّ المعركة حول الأقصى المبارك محسومة لصالح شعبنا صاحب الحق والأرض".