صور.. الرئيس عباس يمنح الشهيدة أبو عاقلة نجمة القدس من وسام القدس













رام الله - دنيا الوطنمنح الرئيس محمود عباس، الشهيدة الصحفية، أيقونة الاعلام الفلسطيني شيرين أبو عاقلة، نجمة القدس من وسام القدس.جاء ذلك خلال استقباله، ظهر اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة الشهيدة أبو عاقلة، بحضور مدير عام قناة الجزيرة أحمد اليافعي، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، ولفيف من الشخصيات الوطنية ورجال الدين المسيحيين والمسلمين، وزملاء الشهيدة في قناة الجزيرة.ومنح الرئيس، أبو عاقلة، نجمة القدس، تقديرا لعطائها الوطني، ودورها الإعلامي المتميز في قناة الجزيرة، دفاعاً عن وطنها فلسطين وقضية شعبها بالكلمة الامينة الصادقة، وتثميناً عالياً لشجاعتها وتفانيها والتزامها المهني في إسناد نضال شعبنا المشروع، ونقل معاناته في القدس وكل المدن والقرى والمخيمات إلى أن قضت شهيدة للواجب على طريق الحرية والاستقلال.ورحب الرئيس، بوفد قناة الجزيرة برئاسة مدير القناة أحمد اليافعي، مشيداً بدور قناة الجزيرة في تغطية الاحداث في فلسطين.وأكد الرئيس، إصرار دولة فلسطين على ملاحقة الجناة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن إسرائيل لن تكون شريكة في أي تحقيق يتعلق باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة لانها مسؤولة عن قتلها.كما منح الرئيس، ميدالية التقدير لكل من الصحفي الفلسطيني علي صادق السمودي، والصحفية الفلسطينية شذى إبراهيم حنايشة، والشاب المقدام شريف عمر عبد اللطيف عزب، والمصور الصحفي في قناة الجزيرة مجدي بنورة.كما منح الرئيس عباس، الصحفيين المكرمين، ميدالية التقدير، تثمينا لجهودهم ولعملهم الصحفي في أصعب الظروف، مدافعين عن قضية شعبهم ووطنهم فلسطين.ومنح الرئيس عباس، الشاب المقدام شريف عزب، ميدالية التقدير، تثمينا لشجاعته وعمله الجريء لإنقاذ مواطنتين فلسطينيتين من أبناء شعبه، معرضاً نفسه للخطر اثناء الاعتداءات الإسرائيلية الاجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.