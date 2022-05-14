شؤون فلسطينية

شاهر سعد: النكبة هي حكاية العامل الفلسطيني أيضا

شاهر سعد: النكبة هي حكاية العامل الفلسطيني أيضا
شاهر سعد
رام الله - دنيا الوطن
أوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد "أن النكبة والمأساة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عام 1948 هي حكاية العامل الفلسطيني والنقابي الذي كان له الدور الأبرز في الكفاح الفلسطيني".

وقال سعد: "إن القيادات النقابية لم تكتفِ بدورها النقابي والمطلبي وإنما كان لها أثر واضح على الدور النضالي والوطني من خلال تقديم الشهداء، والجرحى والأسرى النقابيين في مواجهة الإنتداب البريطاني والإحتلال الإسرائيلي بهدف الوصول الى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد سعد "أننا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لن نقصر بحق القدس لأنها عاصمة دولة فلسطين من خلال عقد النشاطات والفعاليات المستمرة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والتي كان آخرها إطلاق فعالية الاول من أيار يوم العمال العالمي في العامين الأخيرين 2021-2022".

وأضاف سعد: "أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لديه فروع بكافة محافظات الوطن ويعزز من دوره النضالي ويشارك بكل الفعاليات الوطنية ويبرز للعالم دفاعه المحق عن القضية الفلسطينية بكل المحافل الدولية الى جانب دوري النقابي الأساسي ضمن خدمة الطبقة الفلسطينية العاملة".

وأكد سعد "أن ما يتعرض له عمالنا من تضييق في الداخل الفلسطيني المحتل بسبب الإجراءات العنصرية التي يتخذها الاحتلال على الفتحات والحواجز العسكرية والانتهاكات الهمجية التي تهوي بحياة عمالنا الى الخطر هي بمثابة نكبة ثانية لعائلات هؤلاء العمال خصوصا اللاجئين الذين هجروا من بلادهم الى مخيمات الشتات".

وبين سعد "أنه لا بد من توفير الحماية لعمالنا في الداخل الفلسطيني المحتل فهم يتركون عائلاتهم وأطفالهم من أجل توفير لقمة العيش الصعبة ضمن سلسلة اجراءات معقدة يمرون بها للوصول الى أماكن عملهم وضمن انتهاكات كبيرة من الاحتلال يضاف اليها سماسرة التصاريح الذين يستغلون هؤلاء العمال ويسرقونهم".

وفي ختام حديثه قال سعد: "إنه مهما حدث ومهما طال الزمان فإن العامل والمواطن الفلسطيني لن يقبل الا بالدولة الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف".

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