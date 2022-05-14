ناصيف يدعو لـ"شد الرحال للأقصى" غدًا لإفشال مخطط اقتحامه

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس، رأفت ناصيف، اليوم السبت، الشعب الفلسطيني إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى" غدًا؛ لإفشال مخططات الاحتلال لاقتحامه.وأبدى ناصيف ثقته بأن الفلسطينيين في القدس سيفشلون غدا مخططات الاحتلال لاقتحام المسجد الأقصى، داعيا كل من يتمكن من الوصول إلى المسجد لشد الرحال إليه.وجددت جماعات إسرائيلية دعوتها إلى تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الأحد 15/5، فيما يسمى "عيد الفصح العبري الثاني".ونشرت الجماعات عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي دعوة للمستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى خلال ساعات الاقتحام اليومية.وقال القيادي ناصيف: "إن الدعوات الصهيونية لاقتحام الأقصى هي دعوات لمزيد من الجرائم والإرهاب بحق شعبنا ومقدساتها الأمر الذي لن يسمح به شعبنا ومقاومته".وشدد على أنه سيكون له تداعياته على المنطقة برمتها لأن المس بالأقصى إنما هو مس بمشاعر كل المسلمين وكل الأحرار.وتأتي الدعوات الإسرائيلية تزامنًا مع ذكرى يوم النكبة الـ74 لفلسطين في 15 أيار/ مايو 1948.وفي وقت سابق، دعا ناشطون ومقدسيون إلى التصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى، وإفشال مخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة.