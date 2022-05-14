الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله في قرية التبان جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنا ونجله خلال اقتحامها قرية التبان بمسافر يطا جنوب الخليل.وذكر منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لمصادر محلية "أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ناصر محمود أبو عبيد (48 عاما)، ونجله لؤي (24 عاما)، عقب دهم منزله وتفتيشه في قرية التبان المهددة بالهدم في مسافر يطا جنوب الخليل".كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشرقي "الكوشوك"، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.