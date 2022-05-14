"التربية والتعليم" تشيد بحصول طلبتها على المركز الرابع عالمياً في معرض آيسف بالولايات المتحدة







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، حصول دولة فلسطين على المركز الرابع على مستوى العالم في الهندسة البيئية، عبر فريقها الطلابي المشارك في معرض آيسف الدولي (ISEF REGENERON) في الولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت الوزارة أن الطالبتين نجاح إبراهيم حلبية ومرح عبد الحميد الزير، من مدرسة بنات أبو ديس الثانوية في تربية ضواحي القدس، حصلتا على هذا المركز عن "مشروع المبرمج الذكي لترشيد استهلاك الماء أثناء الوضوء والاستحمام"، بإشراف ردينة حمدان.وفي هذا السياق، أشاد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني بتميز طلبة فلسطين في هذا المحفل العلمي العالمي، مؤكداً أن طلبة مدارسنا ومن خلال تألقهم في هذه المشاركات ورغبتهم في اطلاعهم على تجارب علمية مميزة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة، يجددون التأكيد على إصرارهم؛ لرفع اسم فلسطين عالياً وتحديهم لكل الظروف والتحديات الماثلة أمامهم.وأوضح الوزير أن مشاركة فلسطين كل عام في هذا الحدث تبرهن على أهمية توظيف البحث العلمي وتعميمه في صفوف الطلبة؛ لتطوير منظومة التعليم، وجعل الطلبة مشاركين ومتفاعلين؛ كونهم قلب العملية التعليمية ومحورها.بدوره، أشار رئيس قسم الإنترنت والمعلوماتية محمد وريدات، الذي ترأس الوفد الطلابي، إلى أن الوزارة أوفدت تسعة من طلبتها للمشاركة في هذا المعرض، مثلوها بخمسة مشاريع فاز منها مشروع:( المبرمج الذكي لترشيد استهلاك المياه أثناءالوضوء والاستحمام).