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شؤون فلسطينية

حركة "فتح" في مصر تحيي الذكرى الـ 74 لنكبة فلسطين

حركة "فتح" في مصر تحيي الذكرى الـ 74 لنكبة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم مصر، اليوم السبت، ندوة ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ 74 للنكبة.

وأشار سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، إلى أنه رغم التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني ومهما تعددت سنوات الشتات إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وقيادته العظيمة لابد من أن ينال شعبنا حقوقه وفي مقدماتها حق العودة إلى قراهم ومدنهم في فلسطين التاريخية.

وقال: إن ما يجري في فلسطين والقدس والصفة الغربية اليوم هو صراع بين شعب تحت سلطات الاحتلال وبين القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدا حقنا وتمسكنا بأرضنا الفلسطينية، وحقوقنا الشرعية.

بدوره، قال أمين سر حركة فتح في مصر محمد غريب، إننا نلتقي اليوم لنحيي ذكرى مرور 74 عامًا على واحدة من وصمات العار في جبين الإنسانية، ليس فقط لأنها نكبة شعب بل لمرور 74 عامًا عليها دون عودة الحق لأصحابه وفي عالم يكيل بمكيالين، مؤكدًا أن شعبنا مستمر في نضاله ضد الاحتلال وتمسكه بتحرير ارضه، مضحيا بآلاف الشهداء.

واستعرض خبير الشؤون الإسرائيلية حاتم الجوهري، أهم الحقائق التاريخية والمتغيرات التي حدثت خلال القرن الماضي والتي ادت إلى حدوث نكبة فلسطين وتشريد أبناء الأرض الفلسطينية وما شاهدته الأعوام التالية من نضالات وتضحيات فلسطينية في سبيل نيل الحرية والعودة إلى تراب فلسطين، مسلطاً الضوء على كفاح الشعب الفلسطيني عبر أكثر من مائة عام وانتفاضاته وثوراته، ودور منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها وأهمية التعبئة الفكرية والسياسية الفلسطينية والعربية لمواجهة المتغيرات الدولية التي لن تكون آخرها صفقة القرن التي أسقطتها الإرادة والصمود الفلسطيني.

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