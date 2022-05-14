حزب الشعب يدعو لسحب الاعتراف بالاحتلال وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

وطالب الحزب بتجاوز كل مظاهر الانقسام البغيض، وتوحيد الخطاب السياسي من قبل كل قوى وفصائل شعبنا، وإلى التوحد في قيادة واحدة لانتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطندعا حزب الشعب، اليوم السبت، في ذكرى يوم النكبة 74 للشروع الفوري ودون أي إبطاء بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار جميع الاتفاقيات الموقعة من دولة الاحتلال وما يترتب عليها من التزامات، منتهية تماماَ، والإعلان عن دولة فلسطينية تحت الاحتلال.وقال الحزب في بيانٍ له إلى "المضي قدماَ وبقوة في استثمار حالة التضامن الدولي مع شعبنا والاستنكار الواسع لجرائم إسرائيل وآخرها جريمة اغتيال الصحفية الشهيدة شرين أبو عاقلة، لاتخاذ القرارات والإجراءات الملموسة وعلى كل المستويات والصعد الإقليمية والدولية، لإجبار المؤسسات الدولية على تحمل مسؤولياتها من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا، وكذلك سرعة التحرك لتفعيل مسار المتابعة القانونية من خلال دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى الشروع بإجراءاتها لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، على ما ارتكبوه وما زالوا من جرائم بحق شعبنا، وعدم تأثر هذا المسار بأية اعتبارات سياسية مهما كانت".وشدد الحزب إلى "مواكبة طموحات شعبنا وتضحياته عبر تعزيز صموده وتوفير الحاضنة السياسية والاقتصادية لجماهيره المنتفضة، الأمر الذي يتطلب ودون إبطاء، تطوير مقاومته نحو انتفاضة شعبية شاملة لإنهاء هذا الاحتلال، باعتبار ذلك المهمة المركزية والعاجلة لشعبنا".وأكد على إعادة الاعتبار لمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل كل هيئاتها ومؤسساتها، بوصفها ليست فقط ممثل شعبنا الشرعي والوحيد، ولكن أيضاَ بوصفها قائدة نضاله التحرري، وجبهة واسعة لكل قواه وفعالياته.ودعا لاعتماد استراتيجية وطنية شاملة، تقوم على تعزيز وحدة وصمود شعبنا بكل مكوناته، ودعم وتكثيف كفاحه الوطني في مجابهة كل مخططات الاحتلال ومشاريع التصفية لهويته وقضيته الوطنية، والحفاظ على مكتسباته الوطنية والاجتماعية والديمقراطية وتكريسها.وشدد الحزب في بيانه على توحيد الجهود لرفض ومقاومة مساعي تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، والتمسك بدورها وقيامها بتقديم خدماتها دون نقصان، وذلك التزاماً بقرار المنشأ ٣٠٢ لعام ١٩٤٩، وضرورة إيلاء الشتات ما تستحقه من رعاية واهتمام.