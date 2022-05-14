قلقيلية: إصابة 3 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق بينهم نساء، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية .وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات اطلق خلالها الجنود الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.