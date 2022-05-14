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شؤون فلسطينية

دبور يقلد زينب ساق الله وسام الرئيس محمود عباس

دبور يقلد زينب ساق الله وسام الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
 قلد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، زينب طاهر عبد السلام ساق الله عضو المؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني الفلسطيني في العام 1964 والذي عقد قي القدس، ميدالية الإنجاز من وسام الرئيس محمود عباس بحضور أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل وعضو المجلس الثوري لحركة فتح امنة جبريل.

ومنح سيادة الرئيس ساق الله الوسام تقديراً لدورها النضالي والوطني المشرف في الدفاع عن قضايا وطنها وشعبها، وتثميناً لعطائها في منظمة التحرير الفلسطينية من خلال عضويتها في المجلس الوطني وعملها في التعليم.

وشكرت ساق الله الرئيس محمود عباس على هذا التكريم واعتزازها به، مؤكدة ضرورة الاستمرار بالدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية وحمايتها ممن يتربصون بقضيتنا وشعبنا.

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