السفير فائد مصطفى يتفقد سير حملة تكافل في مدينة إسطنبول

رام الله - دنيا الوطنتفقد فائد مصطفى سفير دولة فلسطين في تركيا، اليوم السبت، سير حملة تكافل لإغاثة لاجئي سوريا والتي استكملت منذ الصباح في مدرسة الفنار الفلسطينية الدولية في مدينة اسطنبول، إثر انتهاء الفترة الأول في شهر رمضان.وأشاد السفير مصطفى بأداء اللجان التنفيذية التي تواصل عملها ليل نهار للإعداد للحملة وتنفيذها بما يخدم المستفيدين من أبناء شعبنا في اللجوء السوري في تركيا، وبما يكفل لهم كرامتهم ويحقق احتياجهم.والتقى مصطفى بعدد من المستفيدين من الحملة الذين قدموا شكرهم للقيادة الفلسطينية وللقائمين على الحملة، كما أبدوا سرورهم من التنظيم المميز لتنفيذها، وهو أمر أدى إلى حصول المستفيدين على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة.وأكد مصطفى، الذي شارك سماحة حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية افتتاح الحملة في أنقرة خلال شهر رمضان المبارك الفائت، "على ضرورة العمل بشكل متواصل وسريع لخدمة المستفيدين من الحملة لإتمامها على الوجه اللائق بمؤسساتنا الوطنية داخل الوطن وخارجه والتي تعمل بتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ودولة رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، دون اعتبار لأية أبعاد سياسية أو حزبية والعمل فقط من خلال رؤية وطنية، تخدم الكل الفلسطيني".وكانت طواقم وزارة الأوقاف وسفارة فلسطين في تركيا اليوم السبت 14/5/2022 قد أنهت اليوم الأول في مدينة اسطنبول من لاجئي الشتات السوري ضمن حملة تكافل لإغاثة لاجئي سوريا، وهذا إثر استئناف الحملة، بعد شهر رمضان.وأكدت وزارة الأوقاف على أهمية هذه الحملة في رفع شيء من الحاجة عن أبناء شعبنا الذين يعيشون في ظروف صعبة وقاسية نتيجة لتشردهم ولجوئهم في الجمهورية التركية.وكانت وزارة الأوقاف قد أطلقت هذه الحملة في مؤتمر صحفي، في شباط الماضي، لسماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف، الذي شارك بفعالية كبيرة في تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك يرافقه السيد فائد مصطفى سفير دولة فلسطين في تركيا، نتيجة للأوضاع الجوية الصعبة التي كان يعيشها اللجوء السوري في المخيمات خلال موسم شتاء 2022.وجُمعت أموال الحملة من تبرعات أبناء شعبنا الفلسطيني في مساجد فلسطين والتي قاربت مليون دينار أردني.وحددت وزارة الأوقاف، بمساعدة من سفارة دولة فلسطين في تركيا، طبيعة الفئات المستهدفة على وجه الدقة، وطبيعة المبلغ المالي المنوي توزيعه وبناء على أية مقاييس.