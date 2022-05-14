مسؤولون دوليون سيزورون مَسافر يطا يوم الإثنين





وسوف يصطحب منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة سامر عبد الجابر، وأعضاء الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنظمات الشريكة، كبار الدبلوماسيين إلى مسافر يطا للقاء سكانها بعد ظهيرة يوم الإثنين، 16 أيار/مايو.



ويتعرض ما يقارب 1,200 شخص لخطر الترحيل القسري عن مناطق سكناهم.



وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرًا، قرارا يجيز إخلاء ما يقارب 1,200 فلسطيني من مسافر يطا (الخليل) بحجة إجراء تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال.

يستعد مسؤولون من وكالات الأمم المتحدة، ودبلوماسيون ومنظمات إنسانية،يوم الإثنين، 16 أيار/ مايو 2022، لزيارة مَسافر يطا (جنوب جبل الخليل)، للاستماع إلى الناس الذي يسكنون في مسافر يطا، وإبداء التضامن معهم وتوجيه الدعوة إلى السلطات الإسرائيلية للسماح للسكان الفلسطينيين بالبقاء في تجمعاتهم بأمان وبكرامة.وسيلتقي المسؤولون الساعة 14:00 حتى الساعة 15:45 وستكون نقطة الالتقاء في حلحول عند المدخل الشمالي لحلحول الساعة الواحدة مساءً عند الطريق 60 ثم يتوجه جنوبًا إلى تجمع جنبا.