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تكليف محمد البدر بمهام الاتحاد العام للفنانين العرب بقطر

تكليف محمد البدر بمهام الاتحاد العام للفنانين العرب بقطر
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المخرج مسعد فودة رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب ونقيب السينمائيين المصريين قرارا بتكليف محمد البدر نائب رئيس اتحاد الفنانين القطريين، بمهام عضو المركز القطري للاتحاد العام للفنانين العرب بدولة قطر.

يأتي القرار بعد النجاحات المتواصلة لمحمد البدر وتوليه منصب مدير شبكة قنوات بي ان beIN الشرق الأوسط،  ويشرف البدر على استوديوهات شبكة beIN SPORTS من ناحية الديكور والتصميم الخاص بمواقع التصوير، إضافة إلى قسم الفعاليات.

وفي سياق متصل بعث مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب شهادة تقدير للشيخ محمد البدر بعد نجاح مسلسل «مزاد الشر» والذي يعد اول الانتاجات الاصلية لشهر رمضان من منصة «تود TOD» التابعة لمجموعة «بي ان» وهو مسلسل مصري باللهجة الصعيدية من بطولة: الفنان كمال ابو رية والفنانة هالة فاخر.

ودعا فودة البدر لزيارة القاهرة في الفترة المقبلة لمزيد من التعاون في مجال الانتاج الدرامي بين المنصة و الفنانين المصريين والعرب، وتمنى للبدر التوفيق له ولمجموعة «بي ان» في الفترة القادمة خاصة مع استضافة دولة قطر لكأس العالم
لكرة القدم شهر نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن محمد البدر هو مخرج تلفزيوني انضم إلى قناة الجزيرة الرياضية في عام 2005 كمدير لقسم التطوير الفني والإبداع، ثم مع تأسيس مجموعة beIN الإعلامية في يناير 2014 انتقل للعمل بها، وفي أغسطس 2020 تمت ترقيته
ليشغل منصب المدير الإداري لقنوات مجموعة beIN الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



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