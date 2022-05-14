شؤون فلسطينية

المنظمة الديمقراطية للصحافة تنظم وقفة احتجاجية أمام مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط تنديدًا بمقتل أبوعاقلة

المنظمة الديمقراطية للصحافة تنظم وقفة احتجاجية أمام مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط تنديدًا بمقتل أبوعاقلة
رام الله - دنيا الوطن
ينظم المكتب التنفيذي المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام وقفة احتجاجية أمام مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط يوم 22 أيار/ مايو المقبل، تنديدا بتصفية الزميلة أبو عاقلة.

وقال المكتب في بيان له: "إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغلة، يعزي الأسرة الإعلامية الفلسطينية والدولية والوطنية للصحافية الفلسطينية التي تمت تصفيتها شيرين أبو عقلة".

وعبرت المنظمة عن تنديدها بهذه الجريمة بحق الإنسانية جمعاء، وبحق الأسرة الصحافية على المستوى الدولي.

وطالب بفتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه، تشرف عليه المحكمة الجنائية الدولية وآخر تحت مسؤولية هيئات الأمم المتحدة المختصة، لتقديم المجرمين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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