ماذا قال السنوار عن حادثة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

وأكدّ أن الشهيدة أبو عاقلة تعرضت للاغتيال أكثر من مرة، عندما جرى استهدافها أولا ثم المحاولات المتكررة للحيلولة دون تشييعها بما يليق بمكانتها والهجوم على نعشها، مشددا على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.



واستنكر ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع هذه الجريمة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.



ولفت السنوار إلى الذكرى السنوية الأولى لاستهداف الاحتلال لمقر قناة (الجزيرة)، قائلا: " أن من اتخذ قرار بقصف مكتب الجزيرة ومن اخذ قرار بكسر يد جفيارا البديري في الشيخ جراح هو نفسه من اتخذ قرار اغتيال شرين أبو عاقلة.