دولي

الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة الوقود "كورنيت"

الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة الوقود "كورنيت"
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن التحالف العربي باحتجاز السفينة النفطية "كورنيت"، بالرغم من حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وقالت "شركة النفط اليمنية" في صنعاء التابعة للجماعة، في بيان إنه "بالتزامن مع إفراجه (في إشارة إلى التحالف العربي) عن سفينتي الديزل يوهود وبرنسس خديجة من قبل تحالف العدوان، يحتجز السفينة النفطية كورنيت"، بحسب روسيا اليوم.

أضافت: "سفينة كورنيت محملة بـ20 ألف طن بنزين و9 آلاف طن ديزل واحتجزت رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية".

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