الهيئة العامة لنقابة المحامين تصادق على التقارير المالية والإدارية























رام الله - دنيا الوطنعقد صباح اليوم في مدينة غزة بمنتجع الشاليهات السياحي، اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة وقد حضر الاجتماع 1421عضو من أعضاء الهيئة العامة من أصل 2580 عضو ،وذلك للمصادقة على التقرير المالي والإداري للعام 2021م والتصويت على التقارير عن الأعوام السابقة والتي لم يعقد لها اجتماعات للهيئة العامة بسبب جائحة كورونا.وتم عقد الاجتماع بحضور عطوفة الأستاذ عبد العزيز الغلاييني نائب نقيب المحامين والأستاذ زياد النجار امين سر نقابة المحامين والأستاذ علي الدن امين الصندوق والأستاذ عوني الشياح عضو مجلس النقابة والأستاذ شعبان الجرجير عضو مجلس النقابة والأستاذة رنا الحداد عضو مجلس النقابة .واستهل الاجتماع بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ثم السلام الوطني الفلسطيني وقدم عطوفة الأستاذ عبد العزيز الغلاييني كلمة قدم فيها منجزات المجلس خلال العام 2021م كما وقدم الأستاذ علي الدن أمين الصندوق البيانات المالية الخاصة بالعام 2021م، وقام بإدارة جلسة الاجتماع الأستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين.وفتح باب المداخلات من أعضاء الهيئة العامة وقد أتيح للجميع التحدث بحرية لتوجيه كافة الآراء والتحفظات على التقارير وفور انتهاء مداخلات الهيئة العامة قدم مجلس نقابة المحامين كافة الإيضاحات للبيانات المالية والإدارية التي طلب من الهيئة العامة تقديمها للاجتماع .وفور انتهاء النقاش أعلن الأستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين بدء عملية التصويت على التقارير الإدارية والمالية عن الأعوام 2021 و2020 و2019 و2018.وقد تمت المصادقة من الهيئة العامة على التقارير الإدارية والمالية للأعوام 2018 و2019 و 2020و 2021 بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة والمجلس .وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساء.وعليه فإن مجلس النقابة يتقدم بجزيل الشكر لأعضاء الهيئة العامة على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع الامر الذي يدل على حرصهم على نقابتهم واستقلاليتهم واستقلالية قرارهم.