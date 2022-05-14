موسكو: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني نهايته

رام الله - دنيا الوطنأعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو عن قناعة موسكو بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل.وقال غروشكو للصحفيين اليوم: "إذا ضم الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه الدولة حيث تسود التشكيلات النازية والإيديولوجيا النازية المتناقضة مع القيم الأوروبية، فإن ذلك سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي".وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "دور أوروبا في التجارة الدولية ينخفض، وأن "مراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي تنتقل نحو الشرق"، بحسب روسيا اليوم.وتابع: "إذا لم يهتم الاتحاد الأوروبي بروسيا كشريك اقتصادي، فإن موسكو ستتصرف عقلانيا، انطلاقا من الواقع الجديد".كما حذر غروشكو من أن موسكو ستتخذ "إجراءات رد مناسبة"، في حال فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على منح التأشيرات لمواطني روسيا.