القوات العراقية تداهم عناصر من "تنظيم الدولة" داخل كهف

رام الله - دنيا الوطنأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، استهداف عدد من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية"كانوا متحصنين داخل كهف في جبال قره چوخ في إقليم كردستان العراق بشمال البلاد.وأضافت خلية الإعلام الأمني في بيان: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، ومن خلال التنسيق والتعاون بين قطعات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة (الكردية)، المحور السادس، مع خلية العمليات المشتركة، نفذت طائرات F16 التابعة للقوة الجوية العراقية 4 ضربات استهدفت خلالها كهف في جبال قره چوخ بداخله عدد من عناصر "الدولة الإسلامية" الارهابية، حيث باشرت قوة من المحور السادس في قطعات البيشمركة في تفتيش المكان المستهدف".ولم يورد البيان أي تفاصيل أخرى عن العملية، مشيرا إلى أنه سينشر المزيد عنها لاحقاً.