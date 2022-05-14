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فنانة أمريكية: شيرين أبو عاقلة أُعدمت برصاصة برأسها من قبل قناصة إسرائيليين

فنانة أمريكية: شيرين أبو عاقلة أُعدمت برصاصة برأسها من قبل قناصة إسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت الممثلة الأميركية سوزان سارندون، إسرائيل بالمسؤولية عن إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة) الفضائية في مدينة جنين قبل عدة أيام.

وقالت سارندون في تغريدة لها على موقع (توتير): "تم إعدام شيرين أبو عاقلة برصاصة في رأسها من قبل قناصة إسرائيليين بينما كانت ترتدي خوذتها وسترة واقية من الرصاص مكتوبا عليها صحافة"، مضيفة: "إلى متى سنظل صامتين بينما يقتل "حلفاؤنا" الصحفيون الذين يقولون الحقيقة؟"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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