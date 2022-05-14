بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم السبت، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلات التاسعة والعاشرة من الكشف السابق، والحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2022/21)، بالإضافة الى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزامهم بموعد سفرهم وفق الاعلام، مؤكدة في الوقت ذاته أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.ودعت الهيئة، إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022 لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة الى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.