التجمع الإعلامي الديمقراطي: الإعتداء على جنازة الشهيدة أبو عاقلة يعكس الوجه الإجرامي لدولة الإحتلال



وأكد التجمع الإعلامي الديمقراطي أن الشهيدة أبو عاقلة في وداعها رسمت لوحة مشرفة لشعبنا أمام العالم، مؤكدا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الإحتلال.



ونقل التجمع الإعلامي خالص التعازي إلى عموم شعبنا والأسرة الصحفية الفلسطينية كافة، مثمنا الدور الشجاع لشعبنا في تصديه لقوات الاحتلال خلال تشييع الزميلة أبو عاقلة.



وجدد دعوته إلى ضرورة نقل قضية الشهيدة الإعلامية أبو عاقلة إلى محكمة الجنايات الدولية، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم البشعة والمتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين.



وثمن على دور فرسان الحقيقة في تأدية المهمة الكبيرة الواقعة على عاتقهم في نقل الحقيقة للعالم الخارجي، وكشف زيف رواية الإحتلال التي تقوم على الخداع والتضليل وتزوير الحقائق.



رام الله - دنيا الوطنقال التجمع الإعلامي الديمقراطي:" إن الاعتداء الهمجي على جنازة الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة يعكس حقيقة الوجه الإجرامي لدى الإحتلال الإسرائيلي".