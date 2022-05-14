الخارجية: المقدسيون انتصروا لنعش "أبو عاقلة"

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الاعتداء على الجنازة
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته شرطة الاحتلال وقواته هذا يوم أمس الجمعة، على نعش الشهيدة شيرين أبو عاقلة والمواطنين اللذين يحملونه ومنعها خروج الجثمان من المستشفى بالقوة وقمع مسيرة التشييع

كما وأدانت الخارجية، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها قوات الاحتلال لفرض المزيد من التضييقات على مسيرة الجنازة ومنع أعداد كبيرة من المواطنين من الوصول إليها والمشاركة فيها، ومنع رفع العلم الفلسطيني والهتافات، في إرهاب دولة منظم لم يكتف بإعدام الشهيدة الصحفية أبو عاقلة بدمٍ بارد.

وأضافت: "بل طارد الاحتلال جثمانها حتى دفنها، في أبشع أشكال همجية "الدولة الديمقراطية الوحيدة" في الشرق الأوسط التي تخاف من نعش مرفوع على الأيدي، همجية دولة الاحتلال التي يقال عنها للأسف من البعض أنها تشارك دولهم بقيم الإنسانية والحضارة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان حياً كان أم ميتاً". 

وقالت الخارجية: إن "دولة الاحتلال تفشل من جديد بأبسط الاختبارات الإنسانية هذا اليوم وتظهر لتلك الدول أنها لا تستحق أن تكون ضمن ناديهم، بل هي دولة مارقة، دولة احتلال ابارتهايد واضطهاد، دولة تنتهك حقوق الإنسان، وترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني يومياً". 

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