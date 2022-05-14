الرجوب: الاعتداء على الأقصى سيواجه بثورة فلسطينية في كل مكان

وأضاف أن من واجب المسلمين وكل من يستطيع الوصول للأقصى الرباط فيه لرد العدوان والعربدة التي يمارسها الاحتلال والمستوطنون.



وأشار الرجوب إلى أن جرائم الاحتلال وعمليات القتل والتنكيل لن تثني الفلسطينيين عن مواجهة الاحتلال وستزيد من إصرارهم على الدفاع عن الأقصى.



ونبه إلى أن أطماع الاحتلال لا تنتهي في المسجد الأقصى، وأن ما يمنعه عن تحقيق أهدافه هو أن يشعروا بأن المسلمين لا يمكن بأي صورة بأن يسلموا المسجد لليهود ولن يكون لقمة سائغة لهم.



وتابع الرجوب: "يجب أن ينتفض مليار ونصف مليار مسلم فداء للأقصى، ولكبح الاحتلال ووقف عربدته وحماية هويتهم وقلب أمتهم".



رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) نايف الرجوب: إن "أي عدوان جديد على المسجد الأقصى المبارك غدا الأحد، سيواجه بثورة من الشعب الفلسطيني في كل المناطق بالضفة الغربية والقدس وغزة والداخل المحتل".وشدد الرجوب على أن الشعب الفلسطيني مصر على حماية المسجد الأقصى، والدفاع عنه، مهما بلغت التضحيات.وأكد أن التواجد والرباط في المسجد الأقصى، والحشد لأداء صلاة الضحى غداً الأحد، رسالة شديدة للاحتلال بأن الفلسطينيين لم ولن ينسوا مسجدهم، ولن يتنازلوا عنه.وأوضح الرجوب أن الفلسطينيين في الداخل المحتل هم الرقم الصعب، لسهولة وصولهم إلى المسجد الأقصى والرباط فيه واستعدادهم الدائم للتضحية من أجل المسجد.