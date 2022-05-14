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الرئيس عباس يهنئ الشيخ بن زايد لانتخابه رئيساً للإمارات

الرئيس عباس يهنئ الشيخ بن زايد لانتخابه رئيساً للإمارات
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، التهنئة للشيخ محمد بن زايد، لمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس عباس: "يطيب لنا أن نتقدم لسموكم وللشعب الإماراتي الشقيق، بأحر التهاني القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بانتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم في قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق ما تصبون إليه من أهداف وتطلعات".

كما وأعرب عن تمنياته بالصحة والسعادة والنجاح للشيخ بن زايد، ولبلده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

هذا واُنتخب، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً للشيخ الراحل خليفة بن زايد.

وأفادت وكالة (أنباء الإمارات)، بأن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب الشيخ بن زايد، رئيساً للدولة، خلفاً للشيخ خليفة بن زايد الذي توفي أمس الجمعة.





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