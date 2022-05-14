حماس تدعو إلى التأهب والمشاركة في جنازة شهيد الأقصى وليد الشريف

رام الله - دنيا الوطندعا الناطق باسم (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، الجماهير الفلسطينية، إلى التأهب للمشاركة في جنازة الشهيد المرابط والمدافع عن المسجد الأقصى وليد الشريف، والذي ارتقا متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال خلال شهر رمضان.وقال حمادة: "يا أهلنا في بيت المقدس وسكان البلدة القديمة والضواحي المجاورة، وسكان القرى والمخيمات المقدسية، ويا عوائل القدس وعشائرها، ويا أهلنا في الداخل المحتل، ندعوكم إلى التأهب للمشاركة في جنازة الشهيد المرابط، وشهيد الدفاع عن الأقصى في أي وقت يصل فيها جثمانه".وأشار حمادة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تماطل في تسليم الجثمان عن عمد.وعبّرت عائلة الشهيد وليد الشريف عن إصرارها على تشييعه، والصلاة على جثمانه في المسجد الأقصى المبارك والخروج بجنازة تليق به.وقال عبد الرحمن الشريف: إن "الاحتلال اختطف جثمان شقيقه وليد صباح اليوم، ويصر على تشريحه رغم رفض العائلة، مطالباً بتسليمه في أسرع وقت وتكريمه لأنه شهيد الأقصى".يشار إلى أن الشهيد وليد الشريف، هو شقيق أحد حراس المسجد الأقصى، وأصيب برصاصة معدنية في رأسه، أدت لتهتك في الجمجمة ونزيف حاد في الدماغ، خلال مواجهات شهدتها باحات المسجد الأقصى في 22 نيسان/ إبريل 2022