أبو غوش: جثمان شيرين أبو عاقلة والقدس وحدت الجميع

رام الله - دنيا الوطناعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ما قام به الاحتلال اليوم من اعتداء على جثمان وجنازة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة هو اعتداء مبيت واستمرارا لجريمة الاغتيال.وقال نائب الأمين العام للجبهة، عوني أبو غوش، خلال مشاركة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في تشييع الجثمان، إن الاعتداء اليوم ليؤكد همجية الاحتلال وعدوانه المتواصل وخصوصا مع وجود النساء والأطفال الذين تعرضوا لاعتداء من قبل قوات الاحتلال.وتابع أبو غوش: توحدت ضد العدوان والاحتلال وأن شعبنا في العاصمة القدس خرج بكافة فئاته ليؤكد أن هذا الاحتلال العنصري وإرهاب الدولة المنظم لن يثنيه عن مواصلة نضاله.وأكد أن هذا التشييع أعاد للعاصمة القدس مكانتها وعروبتها ويجب التأسيس على ذلك وتوحيد مرجعيات القدس ودعم وتعزيز صمود أهلها.وطالب أبو غوش القيادة الفلسطينية بالدعوة العاجلة لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واتخاذ كافة الإجراءات العملية ووضع خطة عمل وطنية .وأشار أبو غوش لقد رأى العالم اجمع اليوم همجية الاحتلال وعدوانه وارهابه، وأن الوقوف بحزم أمام هذا العدوان والتصعيد الخطير يتطلب موقفا دوليا عمليا.وأوضح أبو غوش أن وجود أغلب قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ومشاهدتهم لهذا العدوان على جثمان أبو عاقلة ليؤكد أن الاغتيال تم بأوامر عسكرية إسرائيلية ومن المطلوب أوروبيا معاقبة الاحتلال على هذه الجريمة.