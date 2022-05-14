عائلة الشهيد "الشريف": سنصلي عليه ونشيع جثمانه من المسجد الأقصى



وقال عبد الرحمن الشريف: إن "الاحتلال اختطف جثمان شقيقه وليد صباح اليوم ويصر على تشريحه رغم رفض العائلة"، مطالباً بتسليمه في أسرع وقت وتكريمه لأنه شهيد الأقصى.



وأوضح أن شقيقه وليد أصيب في الجمعة الثالثة من رمضان في باحات الأقصى، وسحلته قوات الاحتلال بطريقة همجية نحو باب المغاربة واعتدت عليه ورفضت إسعافه، مما أدى إلى تلف في الدماغ وكسر في الجمجمة ونزيف حاد قبل نقله إلى المستشفى.



وأشار إلى أنهم طوال 21 يوماً كانوا على أمل شفائه رغم إبلاغهم من الأطباء بخطورة حالته.



رام الله - دنيا الوطنعبرت عائلة الشهيد وليد الشريف، اليوم السبت، عن إصرارها على تشييعه والصلاة على جثمانه في المسجد الأقصى المبارك والخروج بجنازة تليق به.