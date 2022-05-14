"النضال الشعبي" والتجمع الوحدوي البحريني يؤكدان ضرورة التصدي لممارسات الاحتلال ورفض التطبيع





رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي البحريني على ضرورة توحيد كل الجهود الفلسطينية والعربية للتصدي لممارسات واعتداءات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة كإرهاب دولة منظم والذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني الأعزال .وأدانت الجبهة والتجمع الجرائم الاحتلالية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وما قام به الاحتلال من جريمة منظمة واعدام ميداني بحق الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وما تبعها من اعتداءات وحشية استهدفت جثمان الشهيدة والمشيعون الذين توافدوا بعشرات الالاف الى القدس المحتلة، حيث تصدى الشباب الفلسطيني والمقدسي لهذه الغطرسة الإرهابية التي قامت بها وحدات جيش وشرطة ومخابرات الاحتلال بكافة تشكيلاتها القمعية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين محمد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحسن المرزوق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي البحريني.وأكد القياديان على أهمية تعزيز الفعاليات الشعبية والجماهيرية فلسطينياً وعربياً في مواجهة مخططات ومشاريع الاحتلال ومجابهة التطبيع والاستمرار في جهود بناء جبهة عربية عريضة لمواجهة كافة المشاريع التطبيعية التي عبرت جماهير أمتنا العربية وقواها وأحزابها الفاعلة على رفضها وادانتها.ونقل المرزوق تحياته للشعب الفلسطيني المناضل الذي يخوض ملحمة الصمود والمقاومة لهذا الاحتلال المجرم وسياساته المعادية التي تستهدف دائماً فرض ارادتها العنصرية والفاشية في مواجهة شعب أعزل يناضل من أجل حريته وكرامته الوطنية وحقه في تقرير المصير وتجسيد حق العودة للاجئين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وأكد المرزوق بأن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وهي حق تاريخي وثابت للفلسطينيين كعاصمة أبدية لدولتهم التي ستقام على أرضهم بفعلهم نضالهم وثباتهم واصرارهم على نيل الحرية والاستقلال، وان معركة الدفاع القدس تتطلب مواقف عربية واسلامية ودولية فاعلة وملموسة لتعزيز صمود أهلها ومواجهتهم لفصول النكبة التي ما زالت مستمرة منذ عام 1948 .وحيا علوش مواقف ونضالات التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي وكافة القوى التقدمية في البحرين والتي تقف مع فلسطين وقضيتها وتواجه التطبيع وتعبر في كل مناسبة على رفضها لهذه الهرولة نحو كيان الاحتلال، ووجه التحية للشعب البحريني الشقيق.وتم التأكيد بين الطرفين على عمق العلاقات بين الجبهة والتجمع وأهمية تنسيق المواقف ومواصلة الجهود المشتركة والتحضير لعقد اجتماعات ثنائية على مستويات قيادية.