الناشطة حمد: دماء شهيد الأقصى ورفاقه منعت مخططات التقسيم والتهويد



وقالت حمد إن "دماء الشهيد وليد ورفاقه منعت تقسيم المسجد الأقصى، وقطعت الطريق على المتطرفين الصهاينة".



وتابعت: "يترجل اليوم مرابط من أبطال الأقصى، الذين أثلجوا صدورنا بالمشاهد البطولية الرمضانية في ساحات الأقصى"، مضيفة أن "وليد الشريف يرتقي بعد أسابيع من الإصابة، ولا ينبغي في خضم هذه الأحداث الجسام، أن ننسى أبطالنا أو نغفل عنهم".



وأردفت حمد بقولها: "وليد هنيئا لك، فقد ارتقت روحك وعرجت من المسجد الأقصى، سيكتب لك رباطك ويخلد ذكرك في الدنيا والآخرة بإذن الله".



يشار إلى أن الشهيد وليد الشريف، هو شقيق أحد حراس المسجد الأقصى، وأصيب برصاصة معدنية في رأسه، أدت لتهتك في الجمجمة ونزيف حاد في الدماغ، خلال مواجهات شهدتها باحات المسجد الأقصى في 22 نيسان/ إبريل 2022.



رام الله - دنيا الوطنأكدت الناشطة والمرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" سمر حمد، أن دماء الشهيد وليد الشريف، الذي ارتقا صباح اليوم السبت، متأثرا بجراح أصيب بها في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان؛ منعت المستوطنين والاحتلال في فرض التقسيم الزماني والمكاني.