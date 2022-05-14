(فدا): اعتداء الاحتلال على نعش الشهيدة أبو عاقلة انتهاك أخلاقي وانساني





وأشار إلى أن الاعتداء البغيض على النعش جاء ليثير حفيظة عشرات الآلاف من الجماهير الفلسطينية التي خرجت لتودع الشهيدة في جنازة مهيبة. وحيا رأفت في هذا السياق أبناء شعبنا الذين تصدوا لجيش الاحتلال أثناء اعتدائه على الجنازة".



وفي سياق آخر، أكد رأفت أن "ذكرى النكبة التي تحل ذكراها الـ 74 غدا على شعبنا ستزيده إصرارا على مواصل نضاله وصموده في وجه جميع المحاولات الإسرائيلية الهادفة للنيل من قضيته الوطنية".

رام الله - دنيا الوطنأدان الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، صالح رأفت، "جريمة الاعتداء الغاشم الذي شنته شرطة الاحتلال الاسرائيلي على جنازة الشهيدة شرين أبو عاقلة والتي هدفت لاختطاف النعش ونزع العلم الفلسطيني في انتهاك أخلاقي وإنساني على مرأى ومسمع العالم".وقال رأفت في تصريح له، اليوم السبت، إن "الاحتلال الذي فشل في اختطاف الجثمان الطاهر من على اكتاف أبناء شعبنا اعتقد ان نزع العلم الفلسطيني عنه سيؤكد سيادته في العاصمة الفلسطينية المحتلة.