الديمقراطية تدعو لاستلهام دروس النكبة درءاً لمخاطر نكبة جديدة

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بياناً قالت فيه: "إننا عبرنا عاماً آخر من أعوام النكبة الوطنية الكبرى، قدم خلاله شعبنا تضحيات كبرى في مواجهة الاحتلال الفاشي، ونظام التمييز العنصري الذي لم يتوقف يوماً عن غزو مدن الضفة، وبلداتها وقراها ومخيماتها، واعتقال أبناء شعبنا، والزجّ بهم في السجون والزنازين".





وأضاف الجبهة: "كما واصل الاحتلال تعطيل حياة شعبنا وعرقلتها بحواجزه الأمنية، وإجراءاته التعسفية وجرائم القتل بالدم البارد عن سابق إصرار وعمد، مستهدفاً الشبان، كما الأطفال والنساء، والعجائز والشيوخ، بذرائع أكدت الوقائع زيفها وكذبها".





وتابعت: "كما أكدت أن وراء هذه الجرائم تكمن سلطة إسرائيلية فاشية، لا تتورع عن اللجوء إلى أكثر الأساليب إجرامية لتحقيق أهدافها العدوانية في قطع الطريق على حقوق شعبنا المشروعة، كما تكفلها قرارات الشرعية الدولية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على خط الرابع من حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس".











رام الله - دنيا الوطن