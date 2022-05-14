صبري: المساس بحرمة الأقصى لعب بالنار والاحتلال يتحمل العواقب

وشدد الشيخ عكرمة على أهمية شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وبشكل مستمر وحمايته من مخططات الاحتلال وعمليات الاقتحام وإقامة صلاة الفجر العظيم فيه.



وقال خطيب الأقصى: إن "المرابطين والمرابطات في الأقصى هم المعادلة الصعبة التي لا مجال لاختراق المسجد من خلالهم".



وجدد صبري التحذير من محاولات سلطات الاحتلال المتكررة لتغيير الوضع القائم في الأقصى وبشكل تدريجي، معبراً عن رفضه لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال "نفتالي بينت" التي ادعى فيها أنه صاحب القرار فيما يتعلق بالمسجد المبارك.



ووصف تصريحات "بينت" بالعدوانية التي تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، مؤكداً ان الأقصى وقف إسلامي لا شراكة لأحد فيه.



وبمناسبة ذكرى النكبة قال الشيخ عكرمة:" إن ذكرى النكبة الأليمة خططت لها بريطانيا الاستعمارية، التي سلمت بلاد فلسطين للعصابات الصهيونية والتي ارتكبت عشرات المجازر الوحشية والاغتيالات بحق الشعب الفلسطيني".



وأضاف:" لا تزال الجرائم والاغتيالات مستمرة منذ ذلك التاريخ، وكان آخرها اغتيال الصحفيين والإعلاميين ظلمًا وعدوانًا لأنهم يكشفون الحقائق وجرائم الاحتلال ومخططاتهم العدوانية".



رام الله - دنيا الوطنأكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، أن المساس بحرمة الأقصى لعب بالنار يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائجها.