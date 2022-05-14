تزامنًا مع ذكرى النكبة.. الأوقاف تحذر من اقتحامات المستوطنين للأقصى غداً الأحد





ويأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية في الخامس عشر من مايو، بمناسبة ما يسمى عندهم بعيد "الفصح الثاني".



وقالت الأوقاف: "ندعو أهلنا وأبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، والأراضي المحتلة عام 48، والضفة المحتلة للتوجه إلى ساحات وباحات المسجد الأقصى والرباط فيه على مدار الساعة لصد ومنع الجماعات المتطرفة من اقتحامه والدفاع عنه".



وعبرت الوزارة عن استهجانها واستغرابها الشديدين من حالة الصمت الدولية والعربية مما يحدث في فلسطين بشكل عام، والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص من اقتحامات واعتداءات متواصلة ومتتالية دون أي رادع.



وطالبت، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته سيما تلك التي تدعي وتنادي بحماية حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ خطوات ومواقف جريئة وعملية لوقف اعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته.



وأكدت وزارة الأوقاف على ضرورة تنظيم فعاليات جماهيرية كبيرة في كافة أرجاء العالم بمناسبة الذكرى 74 على نكبة شعبنا الفلسطيني التي حدثت عام 1948م.



ودعت، أبناء شعبنا في الوطن والشتات وأبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى المشاركة القوية والفاعلة في هذه الفعاليات ليرى العالم والعدو وحدة أمتنا.



وشددت الوزارة، على أن المشاركة في هذه الفعاليات واجب ديني ووطني وأخلاقي وأقل ما يمكن تقديمه لنصرة القضية الفلسطينية ونصرة مقدساتنا المنتهكة.



رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، من عزم قطعان المستوطنين المتطرفين ممن ينتسبون لما يسمى "جماعات الهيكل" اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الأحد.