تيسير خالد: إسرائيل دولة يوجهها "الغباء" وتتحكم فيها عقلية الاجرام

رام الله - دنيا الوطنعلق عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، على الاعتداء الوحشي لشرطة الاحتلال على موكب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وهو في طريقه إلى مثواها الأخير في مقبرة صهيون في القدس.وقال خالد في مدونة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "من شاهد اعتداء شرطة الاحتلال على موكب تشييع الشهيدة أبو عاقلة وهي في طريقها من الكنيسة إلى المقبرة يتبادر إلى ذهنه سؤال مهم ، قادة حكومة وشرطة إسرائيل جميعا كانوا يدركون أن موكب الجنازة سوف تغطيه وسائل إعلام من جميع أنحاء العالم".وأضاف: "رغم ذلك تصرفت شرطة الاحتلال بمثل هذه الوحشية واعتدت على موكب الجنازة حتى كاد النعش يسقط على الأرض في مشهد كان العالم بأسره يراقب فيه ما يحدث".وتابع قائلاً: "حكومة غبية وشرطة أغبى من حكومتها؟، هذا غير كاف في وصف ما حدث والأصح القول إن عقلية الاجرام هي من تحكم إسرائيل وتتحكم في سلوكها ليس مع الفلسطينيين وحسب، بل ومع الرأي العام العالمي".