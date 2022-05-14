"الشرطة بغزة" بدء سريان قرار منع إقامة الحفلات في الشوارع يوم غدٍ الأحد

الحفلات في الشوارع والأماكن العامة"،

وذلك مع قرب إمتحانات الثانوية العامة.





وشددت على منع مكبرات الصوت وكل مصادر الإزعاج، وذلك حرصاً على توفير الأجواء الملائمة، وحفاظاً على حالة السكينة والطمأنينة العامة تزامناً مع قرب إمتحانات الثانوية العامة "التوجيهي".





وأفادت الشرطة بأنها ستتابع تنفيذ القرار، حيث سيتم اتخاذا الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقالت الشرطة: إنه "يبدأ غداً الأحد، سريان قرار منع إقامة