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حماس: دعوات جماعة الهيكل لاقتحام الأقصى غداً تصعيد خطير وسيؤدي لصدام مفتوح

حماس: دعوات جماعة الهيكل لاقتحام الأقصى غداً تصعيد خطير وسيؤدي لصدام مفتوح
خلال اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، على دعوات جماعات استيطانية، لاقتحام المسجد الأقصى غداً الأحد، مشيرة إلى أن "تكرار الدعوة لاقتحام الأقصى لن يُفلح في تغيير إسلاميته وشعبنا سيحميه بقوّة".

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: إن "دعوات ما يسمَّى جماعات الهيكل الصهيونية المتطرّفة باقتحام المسجد الأقصى غداً الأحد، في ذكرى النكبة، وسماح سلطات الاحتلال بذلك، تصعيدٌ خطير، واستفزازٌ لمشاعر شعبنا وأمّتنا، ودفعٌ إلى صدام مفتوح يتحمَّل الاحتلال الصهيوني تبعاته كاملة".

وشددت الحركة على أنَّ "تكرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، ما هي إلا محاولات يائسة لن في تفلح في فرض أمر واقع، وتغيير حقائق التاريخ بأنَّ المسجد الأقصى فلسطيني عربي إسلامي، كان وسيبقى، ولن تستطيع كلّ سياسات الاحتلال العدوانية فرض التقسيم الزماني أو المكاني فيه، ونؤكّد أنَّ المعركة حول الأقصى المبارك محسومة لصالح شعبنا صاحب الحق والأرض".

ودعت حماس جماهير شعبنا في القدس والضفة الغربية وأراضي عام 48 إلى شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك لإحباط مخططات الاحتلال الخبيثة،  مشيرة إلى أن "فرباط شعبنا ونضاله سيُفشل كلّ محاولات الاحتلال الخبيثة، وقد سيَّجه بدمه، كما فعل البطل وليد الشريف رحمه الله، الذي ارتقى شهيداً، صباح اليوم، بعد إصابته في الجمعة الثالثة من رمضان، دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك".

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