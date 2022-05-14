المطران حنا: المناضلة "أبو عاقلة" صوت صارخ منادي بالحق والعدالة في العالم





وأضاف حنا: "هكذا كانت قبل استشهادها وهكذا ستبقى بعد رحيلها حيث أن الشهداء يتركون لنا الأمانة التي يجب أن نحافظ عليها وهي نقل الحقيقة كما هي لكي تصل إلى كل مكان في هذا العالم".





وشدد على أن جريمة اغتيال الشهيدة أبو عاقلة كما وغيرها من الشهداء وجرائم الاحتلال المروعة بحق شعبنا إنما تعمل على ازدياد حالة الوعي لدى الجماهير تجاه قضيتنا الوطنية وتجاه ما يحدث في مدينة القدس بشكل خاص.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم السبت: إن "صوت فقيدتنا وشهيدتنا شيرين أبو عاقلة، سيبقى صوتاً منادياً بالحق والعدالة ونصرة شعبنا".