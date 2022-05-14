فوات الاحتلال تشن حملة اعتقلات في القدس والخليل





ووفق مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، صحفيا من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء عودته من مدينة القدس المحتلة.



وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي دجانة علي أبو الرب، على حاجز عسكري، أثناء عودته من القدس.



وأضافت، أن قوات الاحتلال هددّت عبر الهاتف الشاب براء لحلوح من مخيم جنين بتدمير منزله كما حدث مع منزل المعتقل محمود الدبعي، في حال لم يسلم نفسه لسلطات الاحتلال في معسكر "سالم"؛ بحجة أنه مطلوب.



هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا وشقيقته من الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جعفر موسى ربعي، وشقيقته ميسرة، بعد أن داهمت منزل ذويهما في بلدة يطا جنوبا، والعبث بمحتوياته.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في مدينتي القدس والخليل.