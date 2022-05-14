"المواصلات" بغزة تكشف تفاصيل قرار جديد بشأن مدة سريان رخصة القيادة

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام





وأردف: "بل أن القرار ينطبق على أصحاب رخص القيادة الذين لا يوجد لديهم أي مشاكل لا في السن ولا عنده مشكلة بأن يأخذ رخصة لمدة عشر سنوات".



وبين الزيان، أن تكلفة التجديد من خمس إلى 10 سنوات، لن تتأثر برفع عدد السنوات، وستبقى 200 شيكل بدلاً من 400.



كشف المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة خليل الزيان، اليوم السبت، عن قرار حكومي جديد يقضي برفع سريان رخصة القيادة إلى 10 سنوات متواصلة بدلاً من خمس سنوات.وقال الزيان في تصريح لـ"دنيا الوطن": إن "قرار رفع سريان رخصة القيادة إلى 10 سنوات متواصلة بدلاً من خمس سنوات يأتي من باب التخفيف على المواطنين وإمكانية التسهيل عليهم في موضوع تجديد رخص القيادة".وأضاف: "لا يوجد القانون الفلسطيني ما يمنع تمديد فترة تجديد الرخصة من خمس إلى 10 سنوات وأن لجنة متابعة العمل الحكومي رفعت هذا السريان كحد أقصى".وتابع الزيان، أن القرار مستمر دون فئات محددة ولا يوجد فيه أي مشكلة بما لا يتعارض مع الجانب الصحي، فبعض الناس لديه فحص نظر بعد سن 60 (المركبات التجارية والعمومية والملاكي)، فهؤلاء لا ينطبق عليهم هذا القرار.