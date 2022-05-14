القدس: الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد وليد الشريف

رام الله - دنيا الوطناحتجزت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، جثمان الشهيد وليد الشريف، ونقلته من مشفى "هداسا عين كارم" إلى معهد أبو كبير.وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة في القدس، محمد محمود : "لا يوجد أي سبب قانوني يمنع تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف، والمطالبة بالتحويل للتشريح هي لتأخير تسليم الجثمان ومحاولة لرفض الشروط والقيود على تسليمه".واستشهد الشاب المقدسي وليد الشريف، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.وكان الشريف أصيب بجراح حرجة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات شهدها المسجد الأقصى، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان في نيسان/إبريل الماضي.وشهدت باحات الأقصى خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، توتراً كبيراً إثر اقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الذين كانوا يحتفلون بعيد الفصح اليهودي.