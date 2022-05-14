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الملك سلمان ينعى الشيخ خليفة: فقدنا أخاً عزيزاً كرّس حياته لخدمة شعبه

الملك سلمان ينعى الشيخ خليفة: فقدنا أخاً عزيزاً كرّس حياته لخدمة شعبه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قدّم خادم العاهل السعودي  الملك سلمان بن عبدالعزيز، أحر التعازي لدولة الإمارات وشيوخها بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشدداً على أن الأمة العربية فقدت قائداً كرّس حياته لخدمة وطنه.

وبحسب ما نقل موقع قناة (العربية) فقد كتب الملك سلمان في تغريدة عبر تويتر، "فقدنا اليوم أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - الذي كرَّس حياته لخدمة شعبه، ورفعة دولته، وإننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته".

جاء ذلك بعدما أعرب العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم، وذلك وفقا لبيان نقله الديوان الملكي السعودي.

كما ذكر البيان، الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يديم على الإمارات الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

بدورها، أعربت الخارجية السعودية عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

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