خريشة: جنين صنعت يوماً مميزاً في تاريخ شعبنا وانتقمت لـ"أبو عاقلة"

رام الله - دنيا الوطنوصف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المُنحل، حسن خريشة، ما جرى الجمعة، من مواجهات بين أبناء شعبنا وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين وفي أثناء تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، بأنه يوم مميز في حياة الشعب الفلسطيني.وقال خريشة: إن "جنين ومقاوميها انتقموا اليوم للصحافية أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال بالرصاص في أثناء تغطيتها الإعلامية لاقتحام المخيم صباح الأربعاء".وأعلن جيش الاحتلال، مقتل أحد ضباط وحدة "اليمام" الخاصة خلال اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين فلسطينيين على أطراف مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.وأضاف خريشة: "هناك مقاومة كبيرة في كل الأرض الفلسطينية، والشعب الفلسطيني ينطلق من جديد في مقاومة المحتل ويظهر كم هو هش وضعيف".وذكر أن الشعب الفلسطيني اليوم توحد في جنازة الشهيدة أبو عاقلة، مشيرا إلى أن إصرار الشباب الفلسطيني على رفع العلم الفلسطيني في القدس خلال جنازتها أغاظ الاحتلال وقادته.وأردف خريشة أن رسالة الشعب الفلسطيني واضحة خلال تشييع جثمان أبو عاقلة أن كل شخص ينقل عدالة القضية ومظلومية شعبها سيكون خلفه ومعه في كل اللحظات.