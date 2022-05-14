منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يشجب اعتداء قوات الاحتلال على جنازة "أبو عاقلة"





كما وأدان المنتدى، اعتداء عدد من المستوطنين على صحفيين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل أثناء تغطيتهم لفعالية منددة بمحاولة الاحتلال الإسرائيلي تهجير المواطنين عن أراضيهم، حيث تم تحطيم زجاج سيارة الصحفي رائد الشريف، والصحفي موسى القواسمي.



وأوضح أن المنظمات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، مطالبة اليوم بتحمل مسوؤلياتها أكثر من اي وقت مضى تجاه حماية الصحفيين الفلسطينيين من تغول الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن ملاحقة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم، لاسيما جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.





وطالب المنتدى، الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان حق الصحفيين الفلسطينيين بممارسة مهنة الصحافة بعيدا عن كل أشكال الإرهاب والقمع الإسرائيلي، وتفعيل القوانين الدولية ذات الصلة بحماية الصحفيين وضمان حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رام الله - دنيا الوطنشجب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اعتداء جنود الاحتلال على الطوقم الصحفية خلال تغطية مراسم تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة يوم أمس الجمعة، في محيط المستشفى الفرنسي وكنيسة الروم الكاثوليك بمدينة القدس المحتلة.