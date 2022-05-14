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شؤون فلسطينية

الداخلية تعلن إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

الداخلية تعلن إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز
معبر بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (8 وحتى 13 أيار/ مايو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 1187 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 1089 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 926 مواطنين و143 أجنبياً، و118 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 885 مواطناً، و171 أجنبياً، و29 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

والجدير بالذكر، أن معبر بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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