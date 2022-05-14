مباشر | تغطية متواصلة حول اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة

شؤون فلسطينية

المرشحة العواودة: شباب فلسطين لن يسمحوا للمستوطنين بإهانة الأقصى

المرشحة العواودة: شباب فلسطين لن يسمحوا للمستوطنين بإهانة الأقصى
اقتحام الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قالت الناشطة والمرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" انتصار العواودة إن دعوات المستوطنين بتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى غداً الأحد، محاولة انتحار وخطوة غبية من الاحتلال.

وأكدت العواودة أن القدس بحجارتها وأزقتها تعرف شجاعة شباب فلسطين، الذين لن يسمحوا للمستوطنين بإهانة المسجد الأقصى، ولن يتركوه وحيدا لأنه يمثل روحهم وشرفهم وحياتهم.

وأضافت أن القدس تنتظر شباب فلسطين غداً، الذين ستجدهم مرابطين مدافعين عن الأقصى بأبهى الصور التي تليق بالمسجد.

وأشارت العواودة إلى أن الاحتلال سيسمع الرسالة قوية غداً، بأن كل الأقصى بمصلياته وساحاته محرم على المستوطنين ولن يسمح بتدنيسه.

وأوضحت أن شباب فلسطين يعرفون المهمة، ولن يتركوا الأقصى وحيدا وسيدافعون عنه وينتصرون في معركتهم.

كما نبهت إلى أن الرباط في الأقصى لا ينتهي بانتهاء رمضان، وأن الشباب يدركون أن من ثمار قبول العمل في رمضان اتباعه بالعمل الصالح وخاصة الرباط.

وأكدت العواودة أن المسجد الأقصى لا يمثل مكاناً عابراً، بل يمثل تاريخ ووجدان كل إنسان حر.

وأشادت ببطولة الشباب الذين أخرجوا الاحتلال مهزوماً من جنين وتحت رصاص المقاومة يحمل ضابطاً قتيلاً، كما أشارت إلى فشله في فرض شروط على جنازة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين ورفعوا العلم الفلسطيني في وجه المحتل.

وجددت جماعات الهيكل "المزعوم" دعوتها إلى تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الأحد، فيما يسمى "عيد الفصح العبري الثاني".

ونشرت الجماعات عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي دعوة للمستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى خلال ساعات الاقتحام اليومية.

وتأتي هذا الدعوات تزامنًا مع ذكرى يوم النكبة الـ74 لفلسطين في 15 أيار/ مايو 1948، الشاهدة على إجرام الاحتلال وعصاباته الصهيونية بطرد شعب كامل من أرضه.

ودعا ناشطون ومقدسيون إلى التصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى، وإفشال مخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة.

أخبار ذات صلة

فوات الاحتلال تشن حملة اعتقلات في القدس والخليل

فوات الاحتلال تشن حملة اعتقلات في القدس والخليل

&#34;المواصلات&#34; بغزة تكشف تفاصيل قرار جديد بشأن مدة سريان رخصة القيادة

"المواصلات" بغزة تكشف تفاصيل قرار جديد بشأن مدة سريان رخصة القيادة

القدس: الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد وليد الشريف

القدس: الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد وليد الشريف

خريشة: جنين صنعت يوماً مميزاً في تاريخ شعبنا وانتقمت لـ&#34;أبو عاقلة&#34;

خريشة: جنين صنعت يوماً مميزاً في تاريخ شعبنا وانتقمت لـ"أبو عاقلة"

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يشجب اعتداء قوات الاحتلال على جنازة &#34;أبو عاقلة&#34;

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يشجب اعتداء قوات الاحتلال على جنازة "أبو عاقلة"

الداخلية تعلن إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

الداخلية تعلن إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

الشيخ: ما حصل في جنازة &#34;أبو عاقلة&#34; يعزز موقفنا الرافض بمشاركة إسرائيل في التحقيق

الشيخ: ما حصل في جنازة "أبو عاقلة" يعزز موقفنا الرافض بمشاركة إسرائيل في التحقيق

بلينكن: شعرنا بانزعاج عميق لرؤية مشاهد الشرطة الإسرائيليّة تقتحم موكب جنازة أبو عاقلة

بلينكن: شعرنا بانزعاج عميق لرؤية مشاهد الشرطة الإسرائيليّة تقتحم موكب جنازة أبو عاقلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خريشة: جنين صنعت يوماً مميزاً في تاريخ شعبنا وانتقمت لـ&#34;أبو عاقلة&#34;

خريشة: جنين صنعت يوماً مميزاً في تاريخ شعبنا وانتقمت لـ"أبو عاقلة"

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يشجب اعتداء قوات الاحتلال على جنازة &#34;أبو عاقلة&#34;

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يشجب اعتداء قوات الاحتلال على جنازة "أبو عاقلة"

الداخلية تعلن إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

الداخلية تعلن إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

المرشحة العواودة: شباب فلسطين لن يسمحوا للمستوطنين بإهانة الأقصى

المرشحة العواودة: شباب فلسطين لن يسمحوا للمستوطنين بإهانة الأقصى

(فدا): عهد النكبات ولى ونحن إزاء قيامة وانبعاث جديدين للوطنية والكفاح

(فدا): عهد النكبات ولى ونحن إزاء قيامة وانبعاث جديدين للوطنية والكفاح

الخليل: تظاهرات واعتصامات على مداخل مسافر يطا تضامناً مع سكان البيوت المهددة بالهدم

الخليل: تظاهرات واعتصامات على مداخل مسافر يطا تضامناً مع سكان البيوت المهددة بالهدم

&#34;الديمقراطية&#34;: جريمة الاعتداء على جنازة أبو عاقلة لا تقل بشاعةً عن جريمة اغتيالها

"الديمقراطية": جريمة الاعتداء على جنازة أبو عاقلة لا تقل بشاعةً عن جريمة اغتيالها

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

منوعات

بطن حمو بيكا المنتفخ يثير الاستغراب والدهشة..إليكم القصة

بطن حمو بيكا المنتفخ يثير الاستغراب والدهشة..إليكم القصة

شاهد: سعد لمجرد يشعل إنستغرام في وصلة رقص غريبة

شاهد: سعد لمجرد يشعل إنستغرام في وصلة رقص غريبة

لأجل شيرين أبو عاقلة..إليسا تهاجم إسرائيل

لأجل شيرين أبو عاقلة..إليسا تهاجم إسرائيل

شاهد: بطلة مسلسل فاتن أمل حربي تعلن خطوبتها

شاهد: بطلة مسلسل فاتن أمل حربي تعلن خطوبتها

شاهد: أول عمل فني يكرّم الشهيدة شيرين أبو عاقلة

شاهد: أول عمل فني يكرّم الشهيدة شيرين أبو عاقلة

شاهد: ياسمين صبري بكامل رشاقتها في أحضان الطبيعة

شاهد: ياسمين صبري بكامل رشاقتها في أحضان الطبيعة

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

عربي

الملك سلمان ينعى الشيخ خليفة: فقدنا أخاً عزيزاً كرّس حياته لخدمة شعبه

الملك سلمان ينعى الشيخ خليفة: فقدنا أخاً عزيزاً كرّس حياته لخدمة شعبه

سفارة فلسطين في تونس تقيم بيت عزاء للصحفية شيرين أبو عاقلة

سفارة فلسطين في تونس تقيم بيت عزاء للصحفية شيرين أبو عاقلة

تفاصيل اجتماع بادين بالملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض

تفاصيل اجتماع بادين بالملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض

سوريا: خمسة شهداء في عدوان إسرائيلي على مصياف

سوريا: خمسة شهداء في عدوان إسرائيلي على مصياف